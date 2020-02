LIVE Sci alpino, Gigante Garmisch 2020 in DIRETTA: Meillard avanti di 0.08 su Kristoffersen, classifica cortissima. Dalle 13.30 la seconda manche (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.17: Ci sono ancora sette azzurri al via, a caccia di una difficile ma non impossibile qualificazione alla seconda manche. Bisogna restare sotto i due secondi di ritardo 11.16: Il settimo svizzero tra i primi 30 dei partenti, Favrot chiude la sua prova al 26mo posto a 2″21 11.14: Ritardo grave per lo svizzero Tumler che è 27mo a 3″54 11.13: Il canadese Read si inserisce in 23ma posizione a 1″83 da Meillard 11.11: E’ 17mo l’azzurro Tonetti che perde qualcosa di troppo nell’ultima parte dopo un piccolo errore in alto. Conclude con un ritardo di 1″40 e nella seconda manche dovrebbe esserci 11.10: E’ quindicesimo alle spalle di De Aliprandini, il canadese Philp con un ritardo da 1″25. Ora Tonetti 11.09: Errore dell’austriaco Leitinger che rischia grossissimo nel finale, esce di scena ... oasport

