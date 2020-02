Il buio oltre la siepe: il capolavoro di Harper Lee compie 60 anni (Di domenica 2 febbraio 2020) Nel 1960 esce, negli Stati Uniti, "To kill a mockingbird". Il capolavoro di Harper Lee arriverà in Italia due anni dopo, con il titolo di "Il buio oltre la siepe", e con oltre 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo contribuirà a far conoscere l’insensatezza celata dietro il razzismo. Il libro è divenuto un vero e proprio manifesto per i diritti civili: rileggiamolo, a sessant'anni esatti dalla sua pubblicazione. fanpage

WeCinema : 'Anche se ambientato negli anni '90 questo film ricorda il romanzo 'Il buio oltre la siepe' di Harper Lee'. Ascolta… - Carmela_oltre : RT @MarcelloManca3: Buio relativismo:capacità subdola che spera di convincerti:il mondo è quadrato,lo sbarco sulla luna una commedia,la sci… - CinemApp_Cinema : 'Anche se ambientato negli anni '90 questo film ricorda il romanzo 'Il buio oltre la siepe' di Harper Lee'. Ascolta… -