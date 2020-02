Frenquellucci del M5S nella giunta PD di Pesaro: caos nel Movimento (Di domenica 2 febbraio 2020) Matteo Ricci, sindaco del PD di Pesaro, apre la sua giunta alla capogruppo grillina Francesca Frenquellucci. Ricci, che ha già collaborato con la Frenquellucci in passato, conferma su facebook: “Ho chiesto a Francesca Frenquellucci, capogruppo del Movimento 5 stelle, di entrare in giunta comunale come assessore all’Innovazione“. Il primo cittadino aggiunge: “in questi mesi ho apprezzato molto inoltre le caratteristiche e l’impegno di Francesca, molto appassionata e determinata a dare un contributo concreto al miglioramento della città …. Abbiamo avviato una collaborazione utilissima alla città e sull’università abbiamo portato a casa insieme un risultato straordinario”. Frenquellucci (M5) nella giunta di Pesaro Una conferma dunque per la Frenquellucci, che Ricci stima molto professionalmente. Prima della vittoria di Ricci, la capogruppo ... notizie

Francesca Frenquellucci e la pacata schizofrenia di Vito Crimi e del M5S : L’entrata in giunta a Pesaro è incompatibile con il MoVimento 5 Stelle. Ti consiglio di autosospenderti. Firmato: Vito Crimi. Ieri il sindaco del Partito Democratico di Pesaro Matteo Ricci ha chiamato in giunta Francesca Frenquellucci, ex candidata sindaca del M5S e consigliera comunale. La notizia è stata accolta dai grillini con la solita, pacata schizofrenia: il reggente Crimi ha fatto sapere alla Frenquellucci che nei suoi confronti ...

