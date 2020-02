Emma Marrone, la cantante è innamorata? (Di domenica 2 febbraio 2020) Questo articolo Emma Marrone, la cantante è innamorata? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone è sempre molto attiva su Instagram. E oggi la cantante ha regalato ai suoi fan una citazione a dir poco inaspettata. Chissà che non sia innamorata. Emma Marrone è senza alcun dubbio una delle cantanti più amate dal grande pubblico e dalle giovani generazioni. La 35enne sarà tra l’altro anche tra le protagoniste … youmovies

MarroneEmma : #Repost 7corriere with @get_repost ··· La copertina del nuovo numero di 7corriere, in edicola e sulla Digital Editi… - Corriere : I dieci anni di carriera non la toccano: «La data conta per gli altri». Tornare a Sanremo non la fa sentire «consac… - GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! -