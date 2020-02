CorSport: Gattuso a sorpresa elimina Malcuit dalla lista dei 25 per il campionato (Di domenica 2 febbraio 2020) Non più Younes, ma Malcuit. È lui che il Napoli ha deciso di tagliare dalla lista dei 25 per il campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport. Non il tedesco, dunque, i cui ripetuti no sul mercato avevano anche indispettito la Società. Malcuit, del resto, dovrebbe tornare a marzo, ma solo nelle previsioni più ottimistiche. Questo è quanto scrive il quotidiano sportivo. “Tutto chiaro, invece, sotto il profilo della lista dei 25 per il campionato. Alla fine il Napoli ha deciso di tagliare Malcuit e non Younes”. Domani, invece, il club dovrà depositare la lista Champions. L'articolo CorSport: Gattuso a sorpresa elimina Malcuit dalla lista dei 25 per il campionato ilNapolista. ilnapolista

