Coronavirus, tutte le notizie della notte: la prima vittima fuori dalla Cina (Di domenica 2 febbraio 2020) Il numero di contagiati da Coronavirus supera i 14mila, nelle scorse 24 ore ci sono stati 46 nuovi decessi: 45 nella provincia di Hubei e uno, il primo, fuori dalla Cina. Nelle Filippine è morto un cittadino cinese di 44 anni, residente a Wuhan. A riferirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il bilancio dei morti sale a 305 dall’inizio dell’epidemia. Wenzhou, la terza principale città dello Zhejiang, ha deciso di isolarsi: strade chiuse, inclusi i 46 caselli autostradali. Si tratta di una delle misure più drastiche adottate in un’area fuori dall’Hubei, epicentro della diffusione del virus. La provincia conta il più alto numero di contagi fuori dall’Hubei, saliti a quota 265. Una persona per famiglia sarà autorizzata ogni due giorni a uscire e a comprare beni di prima necessità. I medici ritengono «discrete» le condizioni dei ... open.online

