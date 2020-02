Coronavirus, quando la paura del contagio serve solo a mascherare il razzismo (Di domenica 2 febbraio 2020) Si moltiplicano gli episodi di discriminazione nei confronti di turisti asiatici e cinesi residenti in Italia lastampa

trash_italiano : Quando ti dicono di non preoccuparti per il Coronavirus. - lastknight : Hey @disinformatico, quando hai tempo magari chiedi a questo “giornale” come ha trovato il DNA di un virus che non… - enpaonlus : Coronavirus, la Cina vieta il commercio di animali selvatici fino a quando l’epidemia non sarà finita…… -