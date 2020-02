C’è Posta Per Te | Serena choc sulla figlia | “Mi hai messo le mani addosso”

C’è Posta per Te : Giovanni vuole riconquistare Giovanna dopo 70 anni : Una dichiarazione d’amore giunta dopo settant’anni: Giuseppe si è rivolto a C’è Posta per Te per provare a conquistare Giovanna, una persona che lui aveva incontrato nel 1948 a Trapani e con cui già all’epoca sognava di avere una relazione. C’è Posta per Te: Giuseppe e Giovanna Giuseppe e Giovanni si sono conosciuti quando lui aveva 21 anni e le ne aveva 13. Lui abitava a Monreale ma si recava spesso a Trapani ...

C’è Posta per Te : Alessio incontra il padre che lo abbandonò a 2 anni : Dopo la storia di Ernesto e Licia che hanno deciso di riprovarci dopo il tradimento di lui, C’è Posta per Te ha mostrato la storia di Alessio e suo padre Gaetano. Abbandonato da lui quando aveva soltanto due anni, ha deciso di rivolgersi al programma per rincontrarlo e chiedergli come sia possibile che un genitore faccia un figlio e non lo cerchi per sedici anni. C’è Posta per Te: Alessio e il padre Alessio ha soltanto 18 anni e ha ...

Tradita dal marito - Licia accusa l’amante a C’è Posta per Te : “Fa la maestrina - papà state attenti” : A C'è Posta per Te Ernesto ha tradito la moglie Licia ma cerca il suo perdono. Lei è incerta, ma prima di accettare decide di svelare chi sia la donna con la quale suo marito ha avuto una relazione extraconiugale: "Fa la maestrina, mi verrebbe di andare nella sua scuola e mettere il cartello "papà, state attenti alla maestrina".Continua a leggere

C’è Posta per te – Nuova edizione 2020 – Tante storie e nuovi ospiti speciali. : C’è posta per te festeggia i venti anni di messa in onda! Un traguardo imporTante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000,raggiunge con questa, nel sabato sera di Canale5, la ventitreesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato […] L'articolo C’è posta per te – Nuova edizione 2020 – Tante storie e nuovi ospiti speciali. sembra essere il primo ...

C’è Posta per Te : Ernesto vuole riconquistare Licia dopo un tradimento : dopo la presenza di Ciro Immobile e della moglie, C’è Posta per Te ha dato spazio alla storia di Licia e Ernesto. Quest’ultimo l’ha tradita dopo anni di matrimonio e ora si è rivolto al programma per farsi perdonare. C’è Posta per te: Ernesto e Licia I due si conoscono da 21 anni e sono sposati da 16. Una volta che lei ha scoperto il tradimento grazie al marito della donna con cui la tradiva, l’ha intimato di fare i ...

Ciro Immobile e la moglie a C’è Posta per Te per una famiglia in lutto : “Ci avete insegnato tanto” : Il bomber della Lazio e la moglie Jessica Melena ospiti del programma di Maria De Filippi per consolare Arianna, una ragazza che ha perso suo fratello prematuramente ed è stata chiamata dai genitori in trasmissione. Il calciatore manifesta tutta la sua stima per come stanno attraversando questo momento: "Complimenti per la famiglia che siete".Continua a leggere

Immobile e la moglie a C’è Posta per te - pubblico furioso : il regalo inadatto : C’è posta per te: la presenza di Ciro Immobile con la moglie Jessica scatena la polemica Sta facendo chiacchierare parecchio la presenza di Ciro Immobile e della moglie Jessica Malena alla quarta puntata di C’è posta per te 2020. A detta di molti telespettatori la presenza del calciatore laziale non è stato il giusto regalo […] L'articolo Immobile e la moglie a C’è posta per te, pubblico furioso: il regalo inadatto ...

‘È morto a soli 13 anni…’ : Maria De Filippi - la voce rotta dall’emozione a C’è Posta per Te [FOTO] : Quarto appuntamento di C’è Posta per Te Stasera su Canale sta andando in onda la quarta puntata di C’è Posta per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo il grande successo d’ascolti dei precedenti appuntamenti con circa sei milioni di telespettatori e il 31% di share, oggi in studio erano presenti due ospiti speciali. Stiamo parlando del giocatore di calcio Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. La ...

C’è Posta per Te - la forza di Arianna commuove Ciro Immobile : Ha avuto inizio questa sera una nuova puntata di uno dei programmi più amati dagli italiani, C’è Posta per Te. Il format di Maria De Filippi reduce da una tradizione che lo vuole sempre in cima alla classifica dello share. Anche questa sera non mancano ovviamente le forti emozioni, sciorinate con sapienza dalla voce di Maria De Filippi. C’è Posta per te: Ciro Immobile, l’idolo del piccolo Lorenzo I più appassionati di C’è Posta per Te ...

La quarta puntata di C’è Posta per te - Ciro Immobile e Jessica Melena in studio : Sabato 1 febbraio va in onda la quarta puntata di C’è posta per te, il noto people show di Maria De Filippi campione assoluto di ascolti di Canale 5. Insieme alle storie ad alto tasso di emozioni, saranno ospiti della conduttrice il popolare calciatore Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena.Continua a leggere