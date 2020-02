Camionisti in trattoria: stasera Misha Sukyas nella nuova stagione su Nove (Di domenica 2 febbraio 2020) Nuovo conduttore per Camionisti in trattoria: per la quarta stagione in onda stasera alle 21:25 su Nove arriva lo chef Misha Sukyas! Arriva stasera su Nove la quarta nuova stagione del programma che ha sdoganato in tv il menù "a prezzo fisso": Camionisti in trattoria con un nuovo protagonista alla conduzione, Misha Sukyas. Alle 21:25 stasera riprende il viaggio nell'Italia delle tavole a quadretti. Chef di mamma italiana e papà armeno, un melting pot di influenze e una vita da globe-trotter tra Stati Uniti, Europa, Caraibi, Africa, Cina, India, Misha è un insaziabile divoratore di storie di vita, aneddoti e ovviamente cibo. Con un amore sconfinato per tutto ciò che è sperimentazione e innovazione, voglia di conoscere e ascoltare i gusti e ... movieplayer

