Speed skating, Four Continents Championships 2020: i risultati di sabato 1° febbraio a Milwaukee (Di sabato 1 febbraio 2020) Seconda giornata di gare degli ISU Four Continents Championships 2020 sull’anello di ghiaccio del Pettit National Ice Center di Milwaukee (Stati Uniti). I padroni di casa statunitensi e la squadra sudcoreana protagonisti di questo day-2. Nei 1500 metri donne Brianna Bocox si è imposta con il crono di 1’57″716 a precedere la kazaka Nadezhda Morozova (1’57″894) e la sudcoreana Ji Woo Park (1’58″433). Per le prime due classificate si è trattato del primato personale. Sul versante maschile è stato Min Seok Kim a imporsi con il riscontro di 1’44″567, precedendo di 1″42 e di 1″93 i due canadesi Jess Neufeld e Jake Weidemann. Da segnalare il quarto posto del terzo rappresentante della selezione della foglia d’acero David La Rue (quarto a 2″15 dal vertice). Secondo successo degli States è stato quello nella mass start ... oasport

