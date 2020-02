Napoli, il riepilogo del mercato di gennaio: acquisti e cessioni (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È stato un mercato insolito all’ombra del Vesuvio. Multe, ammutinamenti e risultati sportivi sotto le aspettative hanno messo il patron De Laurentiis nella condizione di dover spendere come mai aveva fatto in una finestra di riparazione invernale. Ottantacinque milioni: è questa la cifra complessiva sborsata dal presidente azzurro per portare a casa cinque acquisti tra presente e futuro. Cifra di cui rientrerà ampiamente in estate, dove il piano di rivoluzione della rosa imporrà la cessione di almeno due big tra Koulibaly, Fabian Ruiz, Allan e Milik. La società partenopea ha portato a casa Demme e Lobotka, due centrocampisti di costruzione dal basso che tanto sono mancanti nella prima parte di stagione. Politano invece sarà il sostituto di Callejon, destinato all’addio a fine stagione. D’estate invece, si aggiungeranno ... anteprima24

