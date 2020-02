LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Giorgia Villa spaziale tra staggi e trave! Le Fate volano (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.17 Ora ci avviamo verso la conclusione della seconda rotazione. La gara si concluderà dunque attorno alle 19.15, un po’ dopo quanto previsto dal programma. 18.16 Elisa Iorio sbaglia tutto: 12.050, appena 6.75 per l’esecuzione con 5.1 di nota di partenza. L’emiliana non ha chiuso bene la rotazione della Brixia alla trave e non ha saputo ripetersi dopo lo strabiliante 15.0 alle parallele. 18.13 Martina Maggio purtroppo sbaglia sulla trave e si ferma a 12.650 (5.4). Ora la chiusura di Elisa Iorio, ai Mondiali ci aveva salvato in qualifica: senza di lei non si sarebbe entrati in finale. 18.08 Giada Grisetti porta a casa 13.300 alle parallele. Ora tocca a Martina Maggio sui 10 cm. 18.05 Arriva il primo under 14 di giornata per la Brixia, una giornata. Asia D’Amato si ferma a 13.800 (5.3, 0.2) alla trave: la genovese si ... oasport

