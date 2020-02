IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE GIAPPONESE (Di sabato 1 febbraio 2020) Accusato di frode, l'ex numero uno di Nissan-Renault Carlos Ghosn è fuggito da Tokyo dopo aver subìto interrogatori di otto ore consecutive, senza un avvocato difensore. Nel Paese del Sol Levante i sospettati sono considerati colpevoli a prescindere dalle prove. In attesa del processo, finiscono in carcere per mesi o anni. E spesso vengono spinti a confessare reati mai commessi. «Sono scappato dal Giappone non per fuggire alla giustizia, ma per avere giustizia. Rischiavo di restare ostaggio di un sistema giudiziario che ha il 99,4 per cento di condanne». Così Carlos Ghosn, ex amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan, ha giustificato la sua fuga rocambolesca da Tokyo il 30 dicembre scorso dove, agli arresti domiciliari, aspettava il responso sulle accuse di illeciti finanziari mosse contro di lui nel 2018. «Il pubblico ministero ha provato di tutto per convincermi a confessare» ... panorama

