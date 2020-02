I marchi di alta moda bruciano i capi invenduti. E la Francia prova a fermarli (Di sabato 1 febbraio 2020) Vi siete mai chiesti dove finiscono i capi di abbigliamento invenduti? Quelle scarpe con la suola rossa che poche di noi possono permettersi scintillano in vetrina finché l’influencer di turno non le sfoggerà sul prossimo red carpet o un attacco di shopping compulsivo non ci farà sacrificare mezzo stipendio pur di accaparrarcele il prossimo Black Friday. Ma alcuni articoli di lusso che non conoscono svendite e altri che, pure in saldo, non vengono comunque acquistati vanno a finire nel falò delle vanità. Non in senso letterario ma letterale, perché vengono gettati nell’inceneritore. E’ una notizia da far venire le scalmane ad ogni donna di qualsiasi età che almeno una volta nella vita ha desiderato possedere la cabina armadio di Carrie Bradshaw ma si è dovuta rassegnare ad ammirarla in uno dei tanti episodi di Sex and the city. Ma anche per gli uomini le cose non vanno meglio. La ... ilfattoquotidiano

