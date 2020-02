HIGHLIGHTS Bologna Brescia | gol e azioni salienti del match

Pagelle e HIGHLIGHTS 21^ giornata : Napoli-Juventus 2-1 - rinascita azzurra! Roma-Lazio - 1-1 : Acerbi risponde a Dzeko. Inter-Cagliari 1-1 - Nainggolan stoppa i nerazzurri. Torino-Atalanta 0-7 - tracollo granata. Fiorentina-Genoa 0-0. SPAL-Bologna 1-3 - primo gol per Barrow : Pagelle 21 giornata- Brescia-Milan daranno il via alla 21^ giornata di Serie A. Padroni di casa chiamati alla vittoria per cercare di risollevarsi dallo spettro e baratro retrocessione. Milan pronto a confermare ciò che di buono ha mostrato nelle ultime gare di campionato. Pioli si affiderà ancora una volta al 4-4-2, con tandem offensivo formato […] L'articolo Pagelle e Highlights 21^ giornata: Napoli-Juventus 2-1, rinascita azzurra! ...

Video/ Venezia Virtus Bologna - 71-83 - : HIGHLIGHTS - altro successo per Djordjevic! : Video Venezia Virtus Bologna, risultato finale 71-83,: gli highlights della partita di basket, valida per la 20giornata della Serie A1.

Pagelle e HIGHLIGHTS 21^ giornata : Torino-Atalanta 0-7 - tracollo granata. Fiorentina-Genoa 0-0. SPAL-Bologna 1-3 - primo gol per Barrow. Brescia-Milan 0-1 - decide ancora Rebic : Pagelle 21 giornata- Brescia-Milan daranno il via alla 21^ giornata di Serie A. Padroni di casa chiamati alla vittoria per cercare di risollevarsi dallo spettro e baratro retrocessione. Milan pronto a confermare ciò che di buono ha mostrato nelle ultime gare di campionato. Pioli si affiderà ancora una volta al 4-4-2, con tandem offensivo formato […] L'articolo Pagelle e Highlights 21^ giornata: Torino-Atalanta 0-7, tracollo granata. ...

HIGHLIGHTS Spal Bologna : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Spal Bologna Gol e azioni salienti del match tra Spal e Bologna, valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com

Video/ Trento Virtus Bologna - 67-73 - : HIGHLIGHTS - V nere dominanti al PalaTrento : Video Trento Virtus Bologna, risultato finale 67-73,: gli highlights della partita di basket, valida per la 3giornata della top 16 dell'Eurocup 2019-2020.

Video/ Torino Bologna - 1-0 - : HIGHLIGHTS e gol. Ai granata basta Berenguer - Serie A - : Video Torino Bologna, risultato finale 1-0,: gli highlights e i gol della partita, valida nella 19giornata del Campionato di Serie A.

HIGHLIGHTS Torino Bologna : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Torino Bologna Gol e azioni salienti del match tra Torin e Bologna, valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com

Video/ Bologna Fiorentina - 1-1 - : HIGHLIGHTS e gol - Orsolini beffa i viola - Serie A - : Video Bologna Fiorentina, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Dall'Ara per la 18giornata della Serie A.

Pagelle e HIGHLIGHTS 18^ giornata : Napoli-Inter 1-3 - doppietta Lukaku! Juve-Cagliari 4-0 - tripletta Ronaldo. Bologna-Fiorentina 1-1 - Orsolini last minute. Milan-Samp 0-0 - non basta Ibra : Pagelle 18 giornata- Tutto pronto per il 18° turno di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Lazio, con padroni di casa chiamati a ribaltare l’ultimo periodo negativo e con i biancocelesti pronti a confermarsi ai vertici della classifica. Spazio anche alla super sfida del San Paolo tra Napoli-Inter, con gli uomini di Gattuso […] L'articolo Pagelle e Highlights 18^ giornata: Napoli-Inter 1-3, doppietta Lukaku! Juve-Cagliari ...

