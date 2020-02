Genoa, Schone: «Il mio sogno? Salvare il Grifone» (Di sabato 1 febbraio 2020) Genoa, parla Lasse Schone: «Dobbiamo fare meglio di quanto fatto finora. Il mio sogno? Salvare il Grifone, tutti insieme» Lasse Schone, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del giocatore rossoblù: «La nostra stagione? Sappiamo che dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto fino a ora in campionato. Vogliamo salire in classifica e restarci. La serie A non è semplice, è un campionato competitivo, mi piace. Non ho tirato molti calci di punizione dal limite, spero di farlo nei prossimi mesi. Il mio segreto? Tanta pratica: bisogna cercare di ripetere sempre gli stessi movimenti. Il mio sogno? E’ conquistare la salvezza con il Genoa, insieme ai miei compagni, con l’allenatore, tutti insieme». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

