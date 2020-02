Gabigol sincero: «Ho sempre rispettato l’Inter, ma volevo solo restare al Flamengo» (Di sabato 1 febbraio 2020) Gabigol ha parlato in conferenza stampa di presentazione come “nuovo” giocatore del Flamengo. Le sue parole Nuova conferenza stampa di presentazione per Gabigol che oggi ha parlato ai media come “nuovo” giocatore del Flamengo. Le sue parole. «Mi mancava indossare questa maglietta. È un momento di felicità, tutti sanno che il Flamengo è la mia casa. Sono molto felice di giocare con questa maglia, so che ho seguito il cuore. Le cose non sono successe così in fretta, ma ero di proprietà dell’Inter, che ho sempre rispettato. Internamente, tutti sapevano che il mio desiderio fin dall’inizio era di restare» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

