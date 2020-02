Formazione, al via in Costiera Amalfitana i corsi per sommelier (Di sabato 1 febbraio 2020) ”Da mercoledì 5 Febbraio hanno inizio i corsi di Formazione per sommelier in Costiera Amalfitana. Ed attraverso i vini serviti alla clientela internazionale, raccontiamo storie di produttori, territori meravigliosi quali: Costa D’Amalfi, Ischia, Vesuvio, e le aree più note in termini di denominazioni”. Lo afferma Nicoletta Gargiulo, Presidente dell’Associazione Italiana sommelier, alla vigilia dell’inizio dei corsi di Formazione voluti dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, in programma la prossima settimana e le cui iscrizioni sono aperte a tutti. ”L’Associazione Italiana sommelier conta oltre 40.000 soci in Italia – ha proseguito Gargiulo – non esiste provincia italiana dove non ci sia una sede dell’Associazione Italiana sommelier, fondata nel 1965. Ai giovani che si affacciano al nostro settore suggerisco tanto ... ildenaro

