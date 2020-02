Droghe sintetiche, basta un click. La nuova inchiesta di Sherlock sul Fatto Quotidiano a partire da domenica 2 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) Mille molecole, altrettante sostanze spesso sconosciute. Allucinogeni, ipnotici, cannabinoidi, oppiodi, stimolanti: l’era delle vecchie Droghe è al tramonto. Ci sono ora dosi millesimali e inodore. Per trasportarle non servono più cargo, ma una semplice busta. Per procurarsele non serve andare in strada, basta un click. È il mondo delle Droghe sintetiche o Nuove sostanze psicoattive (Nps): un oceano incontrollato e incontrollabile. Per capire di cosa stiamo parlando, Sherlock ha Fatto un viaggio nei padiglioni dell’aeroporto di Malpensa, la porta d’ingresso di questo nuovo tsunami sintetico. Non nello scalo passeggeri, ma in quello merci: la cosiddetta “Cargo City”. Sherlock è riuscito – a partire da questa prima puntata, a firma di Davide Milosa, e per questo nuovo viaggio investigativo che farà per tutta la prossima settimana sul Fatto Quotidiano – a tracciare la ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Droghe sintetiche, basta un click. La nuova inchiesta di Sherlock sul Fatto Quotidiano di domenica 2 febbraio) Pl… - ChristianM753 : @matteosalvinimi @mariogiordano5 E un'inchiesta su i 49 milioni volatilizzati? O i danni che fa l'alchool? Sulle d… - BeatrixKiddoD : @SocialmenteDiv1 Altro che droghe sintetiche... Trip gratis! ???????????????? -