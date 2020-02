Discesa Garmisch 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di sabato 1 febbraio 2020) Oggi si disputerà la Discesa libera maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo maschile 2020 di sci alpino. Si gareggia sulla pista Kandahar, ma le condizioni meteo non sono favorevoli. Le alte temperature hanno già portato alla cancellazione della prova di giovedì e quella di oggi potrebbe essere una gara-lotteria, con anche possibili rinvii e addirittura la cancellazione. L’Italia, vista l’assenza di Dominik Paris, punterà molto su Christof Innerhofer, che su questa pista ha vinto il titolo mondiale in superG. Fari puntati anche su Mattia Casse, che proverà a sorprendere. Sarà anche la gara d’addio di Peter Fill. Di seguito la startlist e i pettorali di partenza, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Discesa libera di Garmisch. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed ... oasport

