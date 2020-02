Coronavirus: Bimba Cinese Torna a Scuola dopo Vacanze dai Nonni, Genitori Non Mandano Figli a Scuola (Di sabato 1 febbraio 2020) Torna dalle Vacanze in Cina e crea un incredibile reazione a Scuola, dove i Genitori hanno impedito ai propri figli di raggiungere l’edificio per paura del contagio da Coronavirus. Siamo in un istituto comprensivo di Telese Terme, dove la dirigente scolastica è stata costretta ad inviare una circolare a tutte le famiglie per rassicurare ed evitare un inutile spavento. La preside ha infatto invitato i Genitori “a superare paure irrazionali e psicosi collettive che rischiano di sfociare in una anacronistica caccia all’untore“. “Molti hanno deciso di tenere ‘preventivamente’ i figli a casa – scrive la dirigente – nonostante la bambina non sia ancora rientrata Scuola. Premesso che il paese in cui si è recata la bambina, Wenzho, è un piccolo centro sulla costa a mille chilometri da Wuhan, sappiamo che in Cina ben prima che in Italia sono ... youreduaction

