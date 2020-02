Beatrice Valli in lacrime a Verissimo: «Sono stata male. Non posso prendere in braccio i miei figli». Poi l'abbraccio con Silvia Toffanin (Di sabato 1 febbraio 2020) Beatrice Valli in lacrime a Verissimo: «Sono stata male. Non posso prendere in braccio i miei figli». Silvia Toffanin commossa. Oggi, Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia nata sei... leggo

nevrsland : RT @michiamanoansia: Ma quanto sono belli Beatrice Valli e Marco Fantini? #verissimo - Notiziedi_it : Beatrice Valli e Marco Fantini, ecco la data del matrimonio - slevpingbeauty : RT @michiamanoansia: Ma quanto sono belli Beatrice Valli e Marco Fantini? #verissimo -