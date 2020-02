Australian Open 2020: Sofia Kenin, la vittoria della personalità. Tre palle break per la svolta (Di sabato 1 febbraio 2020) L’anno del tennis femminile si apre con una novità nell’elenco delle vincitrici di un torneo del Grande Slam. Sofia Kenin, 21 anni, nata a Mosca il 14 novembre 1998, ma trasferitasi negli Stati Uniti con la famiglia fin dai primissimi mesi di vita, è la vincitrice degli Australian Open 2020, dando peso ancora maggiore alla vittoria conseguita in semifinale contro Ashleigh Barty, idolo di casa, numero 1 del mondo e apparentemente lanciata verso il titolo o, quantomeno, verso l’ultimo atto. Si potrebbero citare tanti momenti della cavalcata di Kenin verso il suo primo Slam, ma uno, sopra tutti, rende l’idea non solo della finale, ma del torneo. Terzo set, punteggio di 4-6 6-2 2-2, 0-40. Tre palle break per Garbine Muguruza. La fiducia dell’americana sembra al minimo, e la spagnola appare lanciata verso il suo grande ritorno alla vittoria in uno Slam, per di ... oasport

