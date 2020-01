SITUAZIONE CONTAGIO Coronavirus: Tutti i casi in tempo reale nazione per nazione – GRAFICO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, gli esperti del CSSE hanno ideato una mappa che si aggiorna in tempo reale per monitorare Tutti i casi di CONTAGIO nel mondo. Coronavirus, al momento in cui chiudiamo questo articolo sono già quasi 4700 i casi accertati di CONTAGIO nel mondo. Come facciamo a saperlo con certezza? Grazie ad un sito crearto dagli … L'articolo SITUAZIONE CONTAGIO Coronavirus: Tutti i casi in tempo reale nazione per nazione – GRAFICO proviene da www.inews24.it. inews24

VincenzoDeLuca : Ad oggi non si registra in #Campania nessun caso di #Coronavirus. Escluso il contagio per la coppia di cittadini ci… - Agenzia_Ansa : #Virus Cina, Xi: 'La situazione è grave'. In Francia al momento si registrano gli unici casi di contagio in Europa:… - tg2rai : #Coronavirus, sono 41 le vittime accertate e oltre 1400 le persone infettate. L'allarme in #Cina è al massimo livel… -