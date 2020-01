Pjaca all’Anderlect, la Juve lo saluta: «Ti auguriamo il meglio» – FOTO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pjaca all’Anderlecht: la Juve lo saluta: «Gli auguriamo meglio». I bianconeri ufficializzano il passaggio del croato in Belgio Marko Pjaca è diventato un nuovo giocatore dell’Anderlecht. Il croato sembrava destinato a rimanere in Serie A, al Cagliari, ma poi la trattativa è saltata. Alla fine per l’attaccante croato ex Dinamo Zagabria si sono aperte le porte del campionato belga. Dopo l’ufficialità dello stesso Anderlecht, arriva quella della Juve che ringrazia il giocatore e augura al ragazzo il meglio in vista della sua nuova avventura. Ufficiale @marko Pjaca20 in prestito all'Anderlecht➡️https://t.co/TqmSLvkEHl pic.twitter.com/fduJqCjTdK — JuventusFC (@Juventusfc) January 31, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Pjaca all’Anderlect Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pjaca all’Anderlect