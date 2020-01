Migranti, Consiglio d’Europa: “L’Italia smetta subito di collaborare con Guardia costiera libica” (Di venerdì 31 gennaio 2020) La commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović ha chiesto al governo italiano di "cessare ogni attività di cooperazione con la Guardia costiera libica affinché questa non assicuri il rispetto dei diritti umani" a pochi giorni dal rinnovo dell'accordo tra Roma e Tripoli. E accusa: "Migliaia di esseri umani hanno messo a rischio le loro vite cercando protezione. È vergognoso che si chiudano gli occhi di fronte a questa tragedia, andata avanti troppo a lungo, e a cui l'Unione europea ha contribuito. L'Italia, l'Unione e gli Stati membri devono attivarsi ora per porre fine a questa catastrofe". fanpage

eurallergico : @ugualeuguale @riventheripper @GenoveffaReloa1 @Bruna3810 @GianricoCarof bisogna controllare tutti, è più semplice… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Il Ministro del Consiglio Giuseppe Conte complice di ONG illegali straniere che trasportano in Italia falsi migranti,… - Grazia53607287 : RT @ciaodom: @matteosalvinimi Vuoi bloccare i voli. Dei migranti. Magari aerei charter ONG. Più grossa non la potevi inventare. Ti consigli… -