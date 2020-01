Meteo 7 Giorni: dal CALDO fuori stagione al FREDDO IMPROVVISO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Meteo SINO AL 6 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Siamo giunti al termine di gennaio con l'anticiclone sempre saldamente protagonista sul Mediterraneo, ove tende ulteriormente a rafforzarsi, La caratteristica saliente resta l'assenza totale dell'inverno, in virtù delle masse d'aria molto miti a supporto dell'anticiclone con arrivo imminente anche di flussi più caldi di matrice subtropicale. Siamo nel periodo che dovrebbe essere il più FREDDO dell'anno, invece è tutto l'opposto. Il Vortice Polare troppo forte non permette all'aria artica di portarsi fino alle nostre latitudini, anche se questa situazione così anomala muterà drasticamente nel corso della nuova settimana, quando il CALDO anomalo sarà spodestato da un'irruzione d'aria artica. Attendendo questa fase più scoppiettante, per ora l'Italia resterà ancora in parte contesa fra l'anticiclone ed ulteriori ... meteogiornale

Agenzia_Ansa : Giorni della merla con il caldo, sfatata la tradizione. Dal 29 al 31 gennaio prevarrà il sole, sarà più autunno che… - zazoomnews : Meteo a 20 giorni: PNA negativo NAO positiva e super ANTICICLONE - #Meteo #giorni: #negativo #positiva - Ossmeteobargone : RT @RegLiguria: TURISMO: ANCHE A NOVEMBRE 2019 SONO CRESCIUTI ARRIVI E PRESENZE Nonostante i numerosi giorni di maltempo e allerta meteo,… -