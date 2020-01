LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 6-7, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’austriaco vince il tie-break del terzo set! (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sempre servizio in slice da destra di Thiem e out il dritto in risposta del tedesco. 15-15 Coraggioso attacco di rovescio di Thiem e out di poco il passante di dritto di Zverev. 0-15 Out il rovescio in back di Thiem. Chiude il terzo set Thiem 7-3 in questo tie-break del terzo set con uno splendido rovescio lungolinea. L’austriaco continua a fare la partita ed è in vantaggio 3-6 6-4 7-6 (3). Si riprenderà con Thiem al servizio. 3-6 Gran dritto lungolinea di Thiem, che approfitta di uno Zverev troppo passivo da fondo. L’austriaco con tre set-point a disposizione, due dei quali sul proprio servizio. 3-5 Altra prima di servizio al centro di Sascha, che spinge sempre tanto con questo fondamentale. 2-5 Splendida prima di servizio di Thiem (slice) e out la risposta del tedesco. Zverev con due servizi a disposizione. 2-4 Largo il ... oasport

