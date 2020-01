L’immunologo: “Non si può promettere un vaccino in pochi mesi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Credo che francamente nessuno possa promettere” che contro il nuovo coronavirus “ci sia un vaccino efficace nell’uomo fra 3 mesi“, o addirittura 40 giorni come prospettato da ricercatori di Pechino. “Metterlo a punto e dimostrarne l’efficacia è un percorso a ostacoli che richiede tempo“. A spiegarlo all’AdnKronos Salute è l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University, commentando le prime due positività al nuovo coronavirus cinese registrate in Italia. In questa situazione, evidenzia lo scienziato italiano più citato al mondo, “la prima linea di difesa è mettere in campo misure di contenimento e avere dei test rapidi e a basso costo per le diagnosi. Perché ricordiamo che l’Organizzazione mondiale della sanità ... meteoweb.eu

