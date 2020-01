Il Segreto anticipazioni Spagna: Isabel sequestra Francisca (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Raimundo finalmente capirà che sua moglie Francisca è stata rapita, sebbene non sappia da chi. Isabel dunque, farà in modo che la Montenegro non possa allontanarsi dal padiglione, somministrandole dei potenti narcotici che le faranno perdere il senso del tempo e dello spazio. Intanto, a Puente Viejo di celebrerà il matrimonio di Rosa ed Adolfo. Il Segreto spoiler: un nuovo matrimonio al paesino Nelle prossime puntate spagnole della soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra, ci sarà un matrimonio a Puente Viejo. Rosa e Adolfo diventeranno marito e moglie. Tutta Puente Viejo brinderà per la coppia alla loro festa di fidanzamento. Ignacio, da padre premuroso, avrà un confronto con Adolfo nel quale gli farà promettere di essere onesto con Rosa e di renderla felice. Anche Carolina sarà piena di belle speranze per la sua storia ... kontrokultura

KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni Spagna: Isabel sequestra Francisca - - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 31 gennaio 2020: Lola vuole rompere con Prudencio. Ecco il perché - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni: BERENGARIO non sarà più prete, ecco perché -