Grey’s Anatomy 16 non rinuncerà ad Amelia per la maternità di Caterina Scorsone

L'attrice ha partorito da poco la sua terza figlia, ma Grey's Anatomy 16 non dovrà fare a meno di lei molto a lungo: Caterina Scorsone, appena diventata mamma di una bambina, è in maternità, ma riprenderà prestissimo il suo impegno sul set. Il fatto di aver dato alla luce la piccola Arwen Giles, la terzogenita dopo Paloma "Pippa" Michaela, 3 anni, ed Eliza, 7 anni, non impedirà all'attrice di continuare ad interpretare con continuità il brillante neurochirurgo Amelia Shepherd, sorella del defunto Derek e cognata di Meredith. Proprio per la sua gravidanza, la trama di Amelia è stata cambiata all'inizio della stagione dagli sceneggiatori: l'iniziale intento di far vivere alla dottoressa una storia con la collega Carina Deluca (l'italiana Stefania Spampinato) ha lasciato il posto ad una gravidanza non programmata, l'arrivo di un bebè di cui nel finale di stagione si è messa in ...

