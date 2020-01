Grande Fratello Vip, Pago: “Ho bisogno di parlare con Serena” – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pago nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che ha bisogno di parlare con l’ex fidanzata Serena Enardu Pago è tornato a parlare di Serena Enardu al Grande Fratello Vip, nel daytime di oggi ha fatto sapere che vorrebbe parlare con l’ex compagna. Il gieffino si chiede cosa stia facendo Serena, se le … L'articolo Grande Fratello Vip, Pago: “Ho bisogno di parlare con Serena” – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -