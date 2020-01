GF VIP 4, Rita Rusic consola Clizia e piange insieme a lei dopo aver ascoltato un brano di Sarcina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non è facile vedere Rita Rusic commuoversi nella casa del Grande Fratello VIP ma oggi è successo. I concorrenti si stanno preparando per la diretta di questa sera e sono chiusi nelle camere da letto dove viene trasmessa la musica al massimo volume. Tutto procede serenamente fino a quando non viene mandata “on air” una canzone di Francesco Sarcina che manda letteralmente in crisi Clizia. La Incorvaia inizia a piangere, scossa dal testo della canzone e ricordando cose del suo passato. Barbara Alberti e Rita le stanno vicino e la Rusic poi la consola abbracciandola, e proprio in questo momento inizia anche lei a piangere, non riuscendo a trattenersi. Rita Rusic IN LACRIME consola Clizia TRISTE MENTRE ASCOLTA UN brano CANTATO DAL SUO EX Ma qual è la canzone che ha mandato in crisi Clizia? Si tratta del brano delle Vibrazioni “Portami a casa”. Vediamo ... ultimenotizieflash

