Coronavirus, Corrado Formigli mangia un involtino primavera in diretta a PiazzaPulita: “Tranquilli, il virus non viene da qui” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Proprio nella serata in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ufficializzato i primi due casi di contagio da Coronavirus in Italia, Corrado Formigli ha voluto fare un gesto simbolico in diretta a PiazzaPulita. Il giornalista si è fatto portare in studio degli involtini “primavera” con verdure alla griglia cucinati in un ristorante cinese di Roma, ne ha preso uno e lo ha addentato davanti alle telecamere, invitando i suoi ospiti a fare altrettanto. “Noi siamo amici della scienza – ha spiegato Formigli – mangiate tranquilli, non viene da qui il virus. Potete andare nei ristoranti cinesi, siate razionali, crediate nella scienza, nelle persone di buonsenso. Passerà”. Un gesto che ricorda quello fatto il 21 febbraio del 2006 da Lamberto Sposini, all’epoca conduttore del Tg5, in diretta al tg delle 20, quando mangiò del pollo per allontanare la fobia ... ilfattoquotidiano

