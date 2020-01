Whatsapp Pay, il nuovo modo di pagare di Zuckerberg (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una nuova sorpresa dal colosso dell’informatica Mark Zuckerberg che, questa volta, riguarda una delle app immancabili sugli smartphone: Whatsapp. Per non perdere terreno rispetto agli altri giganti del web, Zuckerberg ha sviluppato un nuovo metodo di pagamento che, appunto, funziona con Whatsapp. Da qui il nome Whatsapp Pay. Whatsapp Pay, cos’è e come funziona Prima di entrare nel merito di come funziona l’app è importante sottolineare, come ha dichiarato Zuckerberg stesso, che il servizio di pagamento è stato già testato nel 2018 in India. Ha riscosso molto successo: a unasettimana dall’approvazione, è stato usato immediatamente da un milione di persone. Proprio per questo, dopo essersi concentrato nel 2019 sulle modifiche burocratiche (per rispettare le leggi dei singoli Paesi) e tecnologiche, adesso il fondatore di Facebook vorrebbe che Whatsapp Pay “inizi a ... notizie

