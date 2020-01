Toy Story 3: due fan ricreano il film in stop motion con giocattoli veri (VIDEO) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Due giovanissimi fan di Toy Story 3 hanno impiegato 8 anni per ricreare il film in versione stop motion con dei veri giocattoli. Toy Story 3 è stato ricreato in stop motion da due fan dei film della



pixar che hanno trascorso ben otto anni lavorando al progetto realizzato con un iPhone. Morgan e Mason McGrew, che ora hanno 20 e 23 anni, hanno utilizzato dei veri giocattoli per le riprese e la traccia audio del film originale con le voci quindi di Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Joan Cusack e Wallace Shawn. Walt Disney Studios ha concesso il via libera alla condivisone online di questa particolare versione di Toy Story 3 - La grande fuga. Sulla pagina Facebook si spiega: "Come ... movieplayer

rs5_Sciacca : P. Sabella, M. Bruno, N. Maietta - Toy Story - rs5@rs5.it - cinemaniaco_fb : ?????????????? Toy Story 3: due fan ricreano il film in stop motion con giocattoli veri (VIDEO) - stillgiorgia : A me hanno commentato una storia in cui indossavo una tutona di Toy Story che è davvero l'antisesso so se uno è mai… -