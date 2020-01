Tolto da scuola per essere educato a casa, bimbo torturato per 4 anni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Per circa 4 anni vittima di orribili abusi e torture da parte di madre e patrigno: è la storia di un bambino inglese cui sarebbe stato impedito di andare a scuola per essere “educato a casa”, e la realtà di quella terribile spirale di violenze è emersa nel corso del processo a carico dei due. bimbo Tolto da scuola, per anni vittima di abusi I fatti, balzati in testa alle cronache del Regno Unito e tracciati in un’inchiesta del Guardian, rimandano a un drammatico tessuto di violenze domestiche. Vittima un bimbo a cui i madre e patrigno avevano impedito di proseguire gli studi in una scuola elementare del Northamptonshire, strappato al suo mondo di innocenza e spensieratezza con la scusa di essere “educato a casa“. Dietro la maschera di un percorso di lezioni private, però, si sarebbe annidato il verme di un orrore lungo 4 anni, fatto di abusi e torture consumati nel ... thesocialpost

domenicot69 : RT @sebaquila: @Ilconservator Eppure le informazioni volendo si trovano... I parametri di confronto pure. il problema è che la scuola ha t… - Una_Promessa : @giuliloveslokii @fedeouch Grazie per averci tolto il dubbio. Ma tu hai fatto qualche scuola particolare? Perché io… - MarisaDenaro71 : @nzingaretti Si na che gli insegnanti vadano al lavoro anche nel periodo estivo, ovviamente tolto il diritto dei 15… -