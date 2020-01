Switch ha venduto 52,48 milioni di console in tutto il mondo. Pokémon Spada e Scudo a quota 16,6 milioni di unità piazzate (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nintendo ha svelato il suo ultimo report sugli utili e apprendiamo che Nintendo Switch ha venduto 52,48 milioni di unità in tutto il mondo al 31 dicembre 2019.Un totale di 10,81 milioni di hardware Switch e 64,64 milioni di software sono stati venduti durante i tre mesi chiusi il 31 dicembre.Nintendo ha rivisto la previsione precedentemente annunciata di 18 milioni di unità Switch vendute tra aprile 2019 e marzo 2020 a 19,5 milioni di unità.Leggi altro... eurogamer

