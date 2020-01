Sonia Pattarino: "Con Ivan rapporto bellissimo, ma solo da parte mia" - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Luana Rosato Sonia Pattarino si sfoga dopo essere stata completamente dimenticata da Ivan Gonzalez, ex concorrente del Grande Fratello Vip che pare aver cancellato la recente storia d'amore Il rapporto tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si è concluso molti mesi prima dell’ingresso dello spagnolo nella casa del Grande Fratello Vip, ma lui sembra aver completamente cancellato dalla memoria la sua ex. Tra le mura di Cinecittà, lui si è descritto come un ragazzo “che è sempre stato corteggiato e scelto dalle donne” scatenando, fin da subito, la reazione furiosa di Sonia. Quest’ultima, infatti, è stata una sua ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e proprio a conclusione del suo percorso nel dating show di Canale 5, venne scelta da Ivan. La loro relazione è durata alcuni mesi e si è conclusa poco dopo l’estate, quando la Pattarino ha ufficializzato la rottura con un messaggio su ... ilgiornale

