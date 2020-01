Meteo Italia, sono i Giorni della Merla più caldi di sempre: Anticiclone fortissimo fino a Lunedì, picchi di oltre +20°C da Nord a Sud (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continua il caldo anomalo dei “Giorni della Merla” 2020: anche oggi, dopo i picchi di ieri, le temperature si sono mantenute di gran lunga al di sopra rispetto alle medie del periodo: abbiamo raggiunto +19°C a Cagliari e Siracusa, +18°C a Catania e Olbia, +17°C a Cesena, Taranto, Cosenza e Crotone, +16°C a Roma, Reggio Calabria, Salerno, Trapani, Foggia, Lecce, Avellino, Benevento, Caserta, Grosseto, Forlì, Guidonia, Viterbo e Latina, +15°C a Napoli, Bari, Firenze, Pescara, Ravenna, Pisa, Rimini, Frosinone e Siena, +14°C a Genova, Perugia, Novara, Matera e Catanzaro, +13°C a Torino, Trieste, Como, Pavia e Pordenone, +12°C a Milano, Bologna, Reggio Emilia e Varese, +11°C a Parma, Brescia, Modena, Cremona e Cuneo. Nei prossimi Giorni farà ancora più caldo. In modo particolare nella giornata di Lunedì 3 Febbraio avremo picchi particolarmente elevati, superiori ai +20°C su ... meteoweb.eu

