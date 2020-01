Mercato Hellas Verona, in arrivo Dimarco dall’Inter (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mercato Hellas Verona, Juric pronto ad abbracciare un nuovo rinforzo. In arrivo il terzino Federico Dimarco dall’Inter Ivan Juric è pronto ad abbracciare il suo nuovo rinforzo per l’Hellas Verona. In questo penultimo giorno di Mercato i veneti stanno per accogliere Federico Dimarco, terzino proveniente dall’Inter. Secondo Gianluca Di Marzio il giocatore arriverà in giornata, in tempo per svolgere le visite mediche. A quel punto sarà tutto apparecchiato per ufficializzare l’operazione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

