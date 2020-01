LIVE Federer-Djokovic 6-7 4-6 2-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: il serbo vicinissimo alla finale (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Super accelerazione di Federer con il dritto. 30-15 Rovescio meraviglioso di Federer. 30-0 Altro ace di Djokovic. 15-0 Ace di Djokovic. 3-5 Federer tiene il servizio, ma Djokovic ora serve per il match. 40-30 Dritto sul nastro di Djokovic. 30-30 Ancora una super risposta del serbo. 30-15 Ottima risposta di Djokovic. 30-0 Servizio e dritto per Federer. 2-5 Djokovic conferma il break ed ora Federer serve per restare nel match 40-30 Ace centrale di Djokovic. 30-30 Federer affossa il dritto. 15-30 Dritto pesantissimo lungolinea di Djokovic. 0-30 Perfetta volèe di Federer in allungo. 2-4 BREAK DI Djokovic! Dritto sulla riga e Federer perde la battuta. 40-A Djokovic sfonda con il rovescio e si guadagna la palla break. 40-40 Sul nastro il rovescio di Federer. 40-30 Schiaffo al volo di rovescio per Djokovic. 30-15 Federer si butta avanti e ... oasport

