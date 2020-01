LIVE Federer-Djokovic 5-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: break di vantaggio per lo svizzero (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Strepitosa volèe di Federer. 5-5 Brutto errore di Federer e Djokovic lo aggancia nel primo set. 40-15 Super aggressivo Djokovic con il dritto. 15-15 Ace di Djokovic. 5-4 ARRIVA IL CONTRObreak DI Djokovic! 0-40 Tre palle del controbreak per Djokovic. 0-30 Djokovic sfonda con il rovescio. 5-3 Djokovic accorcia, ma ora Federer serve per il set. 40-30 Servizio vincente di Djokovic. 30-30 Sbaglia Federer con il dritto. 15-30 Djokovic chiude bene a rete. 0-30 Errore del serbo. 5-2 Federer tiene a zero il servizio. 40-0 Game che scappa velocissimo. 30-0 Prima vincente di Federer. 4-2 Djokovic si salva e tiene il servizio. 40-40 Djokovic annulla anche la terza palla break. 30-40 Annullate le prime due palle break. 0-40 TRE PALLA break PER Federer! 0-30 Strepitoso dritto di Federer. 4-1 Ancora un ace dello svizzero, che allunga nel primo ... oasport

