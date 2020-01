In cantina nascondeva droga pari a 30mila euro: nei guai 44enne beneventano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio beneventano, predisposti dal Questore della Provincia di Benevento, la Squadra Mobile, coadiuvata da una unità cinofila della Questura di Napoli, ed a seguito di attività info-investigativa, effettuava, nelle prime ore della mattinata odierna, una perquisizione domiciliare presso l’abitazione e le sue pertinenze di un 44enne pregiudicato, sita a Benevento, in Via Fatebenefratelli, dove veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a circa tre chili, pronta per essere spacciata. La vendita al minuto avrebbe procurato all’indagato un guadagno pari a circa trentamila euro. In particolare, la sostanza stupefacente, rinvenuta da un cane poliziotto di razza Jack Russel Terrier, era occultata in una cantina nella ... anteprima24

