Falsi addetti del metano a Caronno, allerta della municipalizzata (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’ultima trovata dei soliti truffatori è di spacciarsi per addetti della società Caronno Pertusella metano. Si presentano alla porta delle ignare vittime, per lo più anziani e persone sole, e fingendo di essere stati incaricati dalla municipalizzata chiedono di visionare bollette o contatore. In realtà vogliono svaligiare le case approfittando della distrazione dei proprietari. Nonostante le continue allerta delle forze dell’ordine, che mettono costantemente in guardia i cittadini contro i Falsi impiegati comunali e delle società pubbliche, c’è sempre qualcuno che ci casca. Di qui l’ennesimo appello del presidente della CPM Marco Manzoni: “C’è chi approfitta del nostro nome, ma non fidatevi. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Falsi addetti del metano a Caronno, allerta della municipalizzata - - SettenewsWeb : Tornano le truffe, porta a porta, dei falsi addetti del gas e dell’energia elettrica: in questi giorni sono giunte… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Agesp allerta gli utenti: “Attenti ai falsi addetti” -