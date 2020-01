Enrico Nigiotti, nuovo album: “Un ritratto personale in cui rivedersi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Sanremo 2019 ha saputo emozionare rievocando momenti personali, aprendo il suo cuore a un flusso di emozioni. Ci ha coinvolto e commosso con le sue melodie graffianti e toni dolci, parole che fanno riflettere e messaggi di cui fare tesoro. A Sanremo 2020, invece, il cantautore livornese presenta il brano “Baciami adesso”. La canzone, ha spiegato Nigiotti, è “la voglia che si tiene in manette quando si lascia libero l’orgoglio invece di far correre il cuore. “L’amore è il marito della vita””. Il 14 febbraio, inoltre, Enrico Nigiotti farà conoscere il suo nuovo album al grande pubblico. Il disco è composto da 7 inediti: “Baciami Adesso”, “Pasolini”, “Highlander”, “Vito”, “Corso Garibaldi”, “Il Provinciale”, “L’ora dei tramonti” feat. Giorgio Panariello, “Notturna”. Ogni brano sa trasportarci in un insieme di emozioni, sa farci riflettere su dinamiche imperanti ... notizie

