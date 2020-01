Cosa c’è dietro il mercato del Napoli: via alla rivoluzione nella rosa e nel monte ingaggi (Di giovedì 30 gennaio 2020) In questo mercato di gennaio (in cui ha già speso 95 milioni di euro) il Napoli sembra aver cominciato la propria rivoluzione che toccherà la rosa a disposizione di Gattuso ma anche il monte ingaggi: in previsione altri nuovi arrivi ma anche tanti addii eccellenti (Mertens e Callejon, ma non solo) per far fronte anche ai quasi certi mancati introiti dalla Champions League nella prossima stagione. fanpage

Giorgiolaporta : C’è una cosa che voglio dire prima del #silenzioelettorale. A #sinistra hanno il terrore e domenica sera stessa… - SalernoSal : La deriva. Citofoni e scritte, la stessa cosa. Mondovì, scrivono 'Qui c'è un ebreo' sulla porta del figlio di una… - pdnetwork : Con l'attuale governo c'è una riduzione della pressione fiscale rispetto all'esecutivo precedente. Abbiamo evita… -