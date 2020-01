CorSport: Napoli-Barca, in termini di prezzi, è uno spartiacque rispetto al passato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Appena il Napoli ha reso pubblici i prezzi dei biglietti per la partita di Champions contro il Barcellona, si è scatenata la polemica. Anzi, una vera e propria sommossa, almeno sul web, scrive il Corriere dello Sport. Per andare a vedere la partita in curva occorrano 70 euro. I biglietti più cari saranno quelli per la Tribuna Posillipo, a 250 euro. Il Napoli ha aumentato decisamente i prezzi, “ben al di là del”range” a cui aveva abituato ed ha tracciato una linea di demarcazione netta tra la notte del 25 febbraio e le altre del recentissimo passato”. Contro il Liverpool le curve costavano 40 euro. Con Salisburgo e Genk 25. Due anni fa, per il Real, le curve erano a 50 euro. Ma attenzione, perché al ritorno, al Camp Nou, per Barcellona-Napoli, il tetto minimo sarà di 69 euro (praticamente lo stesso del San Paolo) e quello massimo addirittura 675. E nel resto d’Europa? In Germania i ... ilnapolista

