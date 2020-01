Coronavirus, audio di un italiano bloccato in Cina: teorie di complotto e cattiva informazione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ancora Coronavirus. Tante le richieste di verifica giunte al numero WhatsApp 3518091911 con l’audio di 5 minuti e 12 secondi di un italiano che racconta di essere bloccato a Hefei, città a circa 4 ore e mezza d’auto a nord est di Wuhan ed epicentro dell’epidemia. Al momento non possiamo sapere con estrema certezza se l’uomo dell’audio, che non rivela la sua identità, sia uno degli italiani presenti in Cina in questi giorni. Possiamo però parlare del contenuto e del racconto che propone agli utenti. Il laboratorio segreto «non segreto» Nell’audio viene riportata la teoria di complotto del virus creato in laboratorio, una storiella narrata in un articolo del Washington Times, testata da non confondere col più autorevole Washington Post. La «fonte» del WT è un esperto di guerra batteriologica, Dany Shoham, ma lo stesso aveva smentito di aver ... open.online

Radio1Rai : ???Alberto Mantovani a @radioanchio: 'In questo momento la nostra linea di difesa al #Coronavirus è avere saggi diag… - paoloigna1 : #coronavirus #fakenews contagiose - flowerofmoons : Sul gruppo classe mandano un audio di 5 minuti su una testimonianza di un italiano che sta vedendo molto da vicino… -