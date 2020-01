Coronavirus, a Civitavecchia bloccata nave da crociera: a bordo una cinese con febbre alta. Controlli allo Spallanzani (Di giovedì 30 gennaio 2020) È solo uno il caso sospetto di Coronavirus a bordo di una nave Costa Crociere ferma nel porto di Civitavecchia e non due, come appreso in un primo momento. Marito e... leggo

TgrRai : Coppia di cinesi con febbre alta su nave crociera a #Civitavecchia, bloccati seimila passeggeri: sospetti per… - SkyTG24 : Coronavirus, turisti cinesi con febbre su una nave a Civitavecchia - RaiNews : Una nave da crociera è ferma al porto di Civitavecchia dove ha attraccato in mattinata e al momento, a quanto si ap… -